Législatives

Michel Fontaine adresse ses félicitations à Emeline K/Bidy

Le maire de Saint-Pierre Michel Fontaine adresse ses félicitations à Emeline K/Bidy. La Saint-Josephoise représentera les citoyens de la 4ème circonscription après avoir gagné l'élection face au député sortant et Saint-Pierrois David Lorion.

Par LG - Publié le Dimanche 19 Juin 2022 à 22:57

"Je tiens ce soir à remercier l’ensemble des électrices et des électeurs qui ont participé aux opérations électorales de ce jour.



Permettez-moi d’adresser toutes mes félicitations à David Lorion qui, dans un contexte difficile, a fait une campagne remarquable avec l’ensemble de ses militants. Je tiens particulièrement à saluer son travail à l’Assemblée Nationale pendant les cinq années qui viennent de s’écouler.



Il a su défendre notre île, notre circonscription et ses habitants, comme il a su défendre les valeurs de notre mouvement Les Républicains.



Les électrices et les électeurs ont fait un choix, il est clair, je le respecte et j’adresse mes félicitations à Madame Emeline K/Bidy.



Beaucoup d’engagements et de promesses ont été faits, je souhaite que les messages portés par la nouvelle porte-parole de la circonscription soient entendus et que la déception ne soit jamais au rendez-vous."