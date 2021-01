A la Une .. Michel Fontaine : "De prétendus Anges ont révélé leur véritable nature de Démons"

Le maire de Saint-Pierre apporte à son tour tout son soutien au maire de Saint-André. Joé Bédier s'est fait agresser durant un repas familial dans le restaurant de l'hôtel Créolia à Saint-Denis. Joé Bédier et sa famille ont été pris à partie par des candidats des Anges de la Téléréalité. Le communiqué de Michel Fontaine : Par LG - Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 à 17:50 | Lu 574 fois

"La Réunion est unanimement reconnue pour l'accueil qu'elle sait réserver à ses hôtes. Quelle que soit la notoriété que certains peuvent s'attribuer, elle n'exonère en rien d'une attitude correcte et respectueuse due à sa population.



Face aux événements inacceptables qui se sont déroulés ce jour, j'apporte tout mon soutien à Joé Bédier, sa famille, ainsi qu'aux clients et personnels de l'hôtel sauvagement agressés par de prétendus Anges qui ont révélé, à défaut de leur talent, leur véritable nature de Démons."