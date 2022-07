A la Une . Michel Dennemont souhaite la bienvenue à Jérôme Phillippini

Le sénateur Michel Dennemont annonce que Jérôme Philippini a été nommé préfet de La Réunion et lui souhaite la bienvenue. Voici son communiqué : Par NP - Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 à 14:44

"Monsieur Jérôme Philippini a été nommé ce jour Préfet de La Réunion. Je lui souhaite la bienvenue et ne doute pas que nos relations seront aussi excellentes qu'avec son prédécesseur Monsieur Jacques Billant.



Je remercie ce dernier pour le travail de concertation qu'il a su mener dans notre département avec une écoute attentive des partenaires élus et socio-économiques."