Communiqué Michel Dennemont se réjouit que Gérald Darmanin et Jean-François Carenco aient choisi La Réunion pour leur 1er déplacement

Communiqué du sénateur Michel Dennemont au sujet de la visite de Gérald Darmanin et Jean-François Carenco. Par N.P - Publié le Jeudi 7 Juillet 2022 à 17:57

Le communiqué :



Je me réjouis que le ministre Gérald DARMANIN Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer accompagné de son ministre délégué Jean-François CARENCO aient choisi de faire leur premier déplacement à La Réunion. J'ai l'honneur de les accompagner vers notre département depuis Paris ce soir.Nous aurons pendant le vol l'occasion d'échanger sur les dossiers concernant l'actualité de La Réunion, en particulier la filière canne et les problématiques de la vie chère. Lors de ce séjour la sécurité sera

abordée lors de la visite du commissariat du Port. La santé et le dossier du fret maritime seront également des sujets sur lesquels nous travaillerons avec les ministres et que je suivrai auprès du gouvernement avec la plus grande attention.



--

Michel DENNEMONT

Sénateur de La Réunion

Membre de la majorité Présidentielle