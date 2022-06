Politique Michel Dennemont propose aux parlementaires d'être le relais direct avec le président de la République

Michel Dennemont propose à ses collègues et pour certains nouveaux collègues parlementaires de s'appuyer sur lui pour relayer leurs attentes auprès du président de la République. Le sénateur de La Réunion met en garde contre les tentations, déjà affirmées de la plateforme Nupes, d'être dans l'opposition systématique. Par LG - Publié le Mardi 21 Juin 2022 à 13:52

Nous devons travailler ensemble !



Les élections, présidentielle et législatives, sont terminées.



Les électrices et les électeurs, malgré la forte abstention, ont fait leur choix. Le Président Emmanuel Macron a été réélu et celui-ci a obtenu une majorité relative à l’Assemblée Nationale.

Les élus en responsabilité ont, maintenant, le choix entre faire de l’obstruction systématique ou travailler en grande intelligence et de manière constructive avec le chef de l’Etat.



A La Réunion, sur les onze parlementaires représentants des couleurs politiques différentes, je suis le seul qui a un lien direct avec le Président de La République. Même si la vie ne m’a pas épargné ces dernières années, je n’oublie pas mes responsabilités et j’assume parfaitement mon rôle de Sénateur.



Je me mets à disposition des élus, parlementaires, et élus locaux, pour être leur trait d’union avec la Présidence de La République et le Gouvernement.



Dès le mois de juillet, un projet de loi de loi sera proposé par le gouvernement sur l’amélioration du pouvoir d’achat. Il nous faut y travailler en commun, pour le pays, pour les outre-mer, pour La Réunion.



Cela veut dire qu’il est nécessaire d’installer des rapports constants, confiants, entre le Gouvernement et le Parlement, et, les élus locaux en particulier.



Je suis un démocrate, je le dis sans vanité soyez-en sûrs, être capable de faire le relais avec le Président de La République pour préparer un avenir qui peut être, qui doit être, heureux, mais qui peut aussi être dangereux si nous continuons à nous opposer systématiquement.



Chers collègues élus, les électrices et les électeurs nous ont passé un message important, au-delà de tout clivage politique, il faut l’entendre : c’est le désir que nous changions de paradigme et que nous sachions discuter entre nous et trouver les solutions à leurs attentes.



Nous devons travailler ensemble !