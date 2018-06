Michel Dennemont interpelle Emmanuel Macron sur la carrière de Bois Blanc

Je vous informe qu’hier soir mercredi 27 juin 2018 lors de ma rencontre à l'Elysée avec le Président de La République, je lui ai remis en main propre le courrier que j'ai également fait parvenir au Gouvernement concernant notre position sur la dangerosité du projet de carrière de La Ravine du Trou dit de Bois Blanc.



J'ai pu lui donner les explications au sujet de l'impact gravissime environnemental et sanitaire pour les populations des trois villes concernées et le grand risque pour notre économie touristique ainsi que la destruction de la faune et la flore locale.



Il a été très à l’écoute et a entendu notre grande inquiétude devant ce monstrueux projet qui risque de défigurer définitivement notre magnifique île de La Réunion.