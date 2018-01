Michel Dennemont demande à la ministre des Outre-mer de déclarer l'état de catastrophe naturelle

Madame la Ministre,



Je vous sollicite afin de déclarer l’état de catastrophe naturelle à La Réunion.

Comme vous le savez, la tempête Berguitta a été très violente, sans commune mesure avec nos dépressions habituelles. À ce jour, nos routes sont endommagées, de nombreuses habitations sont sinistrées, des locaux de petites entreprises endommagés.



L’agriculture risque aussi d’être touchée dans les semaines à venir au regard de la quantité d’eau inhabituellement tombée, ce qui signifie très bientôt une augmentation des produits alimentaires de base pour la population.



Aussi, au regard de ces circonstances exceptionnelles, il serait juste de déclarer l’état de catastrophe naturelle à La Réunion, ou a minima dans les communes les plus touchées. Vous savez que cette déclaration est essentielle pour que nos concitoyens puissent être indemnisés justement et puissent se sentir soutenus par notre gouvernement.



Je sais que vous ne pouvez qu’être sensible à la détresse des Ultramarins lorsqu’ils subissent un tel aléa météorologique.



Je vous prie de croire, Madame la Ministre, à l’expression de mes meilleurs sentiments,



Michel Dennemont