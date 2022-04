Politique Michel Dennemont appelle les électeurs à ne pas faire "basculer la France dans l'extrême droite"

"Nous prendrons nos responsabilités en allant faire une campagne d'explication afin que la France ne bascule pas dans l'extrême droite", annonce le sénateur Michel Dennemont. Par N.P - Publié le Dimanche 10 Avril 2022 à 22:30

Le communiqué :



Avec plus de 28% des voix Emmanuel Macron est qualifié pour le second tour.

Il devance de plus de 4 points Mme Lepen. Nous sommes heureux de ce résultat.

Les résultats à La Réunion sont moins satisfaisants. Nous entendons le message des électeurs et nous prendrons nos responsabilités en allant faire une campagne d'explication afin que la France ne bascule pas dans l'extrême droite.

