Gilets Jaunes Michel Dennemont : "Personne n’a compris l’intérêt de ce coup de force!" Le sénateur Michel Dennemont réagit au lendemain de l'intervention des forces de l'ordre sur les barrages de St-Louis, St-André et La Possession. "Je ne répondrai à aucune invitation émanant de la préfecture et ne participerai à aucune réunion où sera présent ce monsieur".

Je déplore encore une fois l’attitude du représentant de l’Etat. Encore une fois hier il a démontré son refus du dialogue en envoyant les forces de l’ordre contre les manifestants et ce, la veille de l’arrivée de la ministre.



Cette attitude est la preuve de ce que je dénonçais lors de ma question au gouvernement la semaine dernière au Sénat.



Personne n’a compris l’intérêt de ce coup de force !



Aussi, comme je l’ai dit de vive voix à la ministre lors de notre dernier entretien, je ne répondrai à aucune invitation émanant de la préfecture et ne participerai à aucune réunion où sera présent ce monsieur.



La ministre a pris l’engagement de venir. Elle est aujourd’hui à La Réunion, j’espère qu’elle saura instaurer un le dialogue avec les Réunionnais et j’aspire de tous mes vœux que tous ensemble, nous réussissions à apaiser les souffrances des Réunionnais avec des mesures concrètes et pérennes pour La Réunion et sa population.



Michel DENNEMONT, Sénateur de La Réunion,

