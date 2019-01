Michaël Schumacher : Une expo Ferrari pour ses 50 ans…

Depuis son dramatique accident de ski de 2013, Michael Schumacher n'est jamais réapparu en public, alimentant régulièrement des rumeurs alarmistes.L'hommage de Maranello à Michael Schumacher à l'occasion de son 50e anniversaire prend forme dans une exposition spéciale qui retrace son extraordinaire carrière et ses records inégalés dans l'histoire de la F1 : 7 titres mondiaux, 91 victoires, 155 podiums.Dans le Hall des Victoires il est possible de découvrir plusieurs des montures les plus marquantes de "Schumi" : la F310 de 1996, sa première saison dans la Scuderia, la F399 qui permettra de reconquérir la couronne chez les constructeurs en 1999, la F1-2000…