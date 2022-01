La grande Une "Mi va brul a ou", dit-il en jetant de l'essence dans la case

Un homme comparaissait ce lundi pour des faits de tentative de destruction par moyen dangereux. Il a projeté de l'essence sur la porte et le sol de la case de son ex-compagne, le 3 décembre dernier, dans le cirque de Mafate. Le couple s'est séparé il y a une dizaine d'années. Elle habite à Ilet à Malheur, où son ex est aussi installé, mais ce dernier vit dans sa tente. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 3 Janvier 2022 à 17:44





Le jour des faits, son ex-conjointe lui a dit de venir manger à la maison un cabri massalé car il l'avait aidée pour du bois. À un moment, la tension monte car il demande à rester dormir. Elle ne veut pas parce qu'à chaque fois, ça finit mal. Alors qu'il a beaucoup bu, il commence à lâcher des insultes.



Dans la nuit, elle entend du bruit vers 1 heure du matin, et se doute que c'est lui. Elle lui demande de partir. Il la menace de la brûler. Elle ne s'inquiète pas trop et lui demande de s'en aller. Quelque temps plus tard, elle entend du bruit dans la cuisine. Il lui dit "mi va brul a ou". Il fait un geste de la main et projette du produit au sol. Il a une boite de conserve dans la main qu'il jette par terre. Elle sent bien l'essence.



Le fils indique qu'il le voit jeter de l'essence avec une petite boite de converse dans la case. Il avait dit la veille qu'il allait brûler la maison. Il intervient. Le prévenu n'a pas de briquet dans la main mais il y en a dans la pièce. Ils parviennent à le maitriser avec sa mère. Pour le prévenu, c'est elle qui lui a jeté de l'essence dessus.



L'homme a 7 condamnations sur son casier, dont une en 2010 pour agression sexuelle sur sa belle-fille et une autre en 2011 pour des violences conjugales. "Il conteste les faits devant et durant toute la procédure. La victime appelle le 17, car elle a peur. Il vient de mettre de l'essence à différents endroits dans sa case, elle a peur qu'il mette le feu. Elle le voit jeter de l'essence dans la maison. Il a bien voulu essayer de dégrader la maison en y mettant le feu. L'intention était de mettre le feu pour dégrader de la maison mais pas pour s'en prendre à madame", explique le parquet qui demande une requalifcation des faits en destruction d'un bien par moyen dangereux.



La procureure requiert 18 mois d'emprisonnement dont 6 assortis d'un sursis probatoire, l'obligation soin et l'interdiction de paraitre à son domicile. Elle demande un mandat de dépôt pour la partie ferme. "En réalité, nous n'avons que les déclarations de la victime et de son fils. Le jerrycan on ne l'a pas retrouvé", réplique la robe noire. "On a juste constaté qu'il y avait de l'essence dans cette boite de conserve. Il n'y a pas d'éléments qui établissent qu'il a bien eu cette boite de conserve dans la main. Il n'y a pas d'empreintes dessus. On a constaté simplement qu'il y a une odeur d'essence", plaide la défense qui demande la relaxe sur la destruction de bien d'autrui par moyen dangereux et du sursis probatoire en totalité.



