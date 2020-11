Mi préfère goyave de France

Il existe à la Réunion, une croyance ancrée dans la tête de certains de nos concitoyens, et cela de génération en génération, connu sous le nom “ du syndrome de la goyave de France“.



L’histoire nous raconte, qu’il était une fois, un Réunionnais avait reçu une grosse goyave à la pulpe blanche, c’était bien la première fois qu'il voyait une aussi grosse.



Alors, impressionné, il lança une phrase qui restera à jamais gravée dans l’histoire, “ sa moin lé sur, ke sé un gouyave de France, li lé tro gro et tro blanc“ pour pousser à la Réunion.



La plupart des gens savent que la goyave est plutôt un fruit tropical, quant à cette variété de goyave, un peu plus rare, on l’appelle vulgairement goyave blanche ou goyave poire ou pomme, mais elle est bien réunionnaise.



La personne atteinte du syndrome de la goyave de France croit que tout ce qui vient de France est toujours meilleur.

Ce syndrome sévit surtout chez nos politiciens, qui une fois élus, préfèrent embaucher des expatriés, persuadés que ceux qui viennent de France sont plus compétents, il suffit de voir dans les collectivités.



Dans l’Ouest, nous avons une mairesse d’une petite ville, qui dès son élection en 2014, a fait la une des journaux, en allant à plusieurs reprises à Paris pour choisir ses collaborateurs. Par la suite, ces expatriés plutôt incompétents ont tous échoué dans leurs missions, par méconnaissance de la situation locale.



Alors qu’ici nous avons des Réunionnais capables de faire le job, et malgré ces échecs, cette mairesse bien atteinte de ce syndrome continue de croire encore la goyave de France.



Quant aux citoyens lambda, je me rappelle de cette dame, à qui je demandais les nouvelles de ses enfants, et qu’est ce qu’elle me répond “ban Marmaille lé bien, et ma plus grande fille à bien réussi sa vie, li lé marié avec un zoreil… Elle disait cela avec fierté, alors que pour les autres enfants mariés avec des Réunionnais, pas un seul mot sur leurs réussites.



N’avons-nous pas aussi trop souvent entendu des employés dire “mi préfère être commandé par un zoreil que par un Kréol“ ?



Les chefs d’entreprise ne sont pas en reste, combien d’entre eux vont recruter des cadres en Métropole ?



Comment guérir ces Réunionnais touchés par ce syndrome ?



Comment expliquer à un peuple toujours esclave dans sa tête que nous ne sommes ni les meilleurs ni les pires dans ce monde ?



Que dans toutes les nations, il y a de bons et de moins bons ?



Comment faire comprendre à ces élus complexés, qu’il y a des gens compétents ou moins compétents, chez nous comme partout ailleurs ?



Comment persuader cette mairesse que tout ce qui vient de métropole n’est pas forcément meilleur.



Comment faire comprendre aux filles d’ici “Zoreil comme Kréol nana le bon et le mauvais“ ?



Comment faire comprendre aux parents qu’un enfant marié à un métropolitain n’est pas un signe de réussite ?



Les conséquences de ce syndrome sont que tous les escrocs venus du froid sont accueillis à bras ouverts. On nous envoie des têtes qui ne passent plus en métropole ou des anonymes qui viennent faire leurs révolutions dans l'île. Des faux diplômes circulent dans les bagages, on a bien vu un haut gradé des pompiers exercer pendant des années sans les compétences requises. Et récemment encore, un autre expatrié a détourné des millions, alors qu’il était adoré par nos élus.



Et à l'inverse, nos élites sont obligées de s’expatrier dans le monde, nos policiers et nos fonctionnaires sont coincés en France, nos profs mutés dans les pires banlieues.



Mais faut le dire aussi, on a quand même, des expatriés compétents qui viennent exercer dans notre île, servir la Réunion.