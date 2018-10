Mgr Gilbert Aubry optimiste pour une venue du pape François à La Réunion

La venue du pape François à Madagascar a été annoncée par le cardinal de la Grande-Ile , Désiré Tsarahazana. Une visite qui se déroulerait en 2019. "Le projet avance mais pour le moment aucune confirmation du Vatican, si la visite se confirme, ce serait en août", a commenté ce mercredi l'évêque de La Réunion.Interrogé sur un possible passage du souverain pontife à La Réunion, 30 ans après la venue du pape Jean-Paul II, Mgr Gilbert Aubry se veut optimiste.La Conférence épiscopale de l'océan Indien (CEDOI) - qui regroupe les évêque de La Réunion, des Seychelles, de Rodrigues, des Comores et de Maurice - va se rendre à Rome fin novembre pour aborder la question de l'Église et des diocèses de la zone. Et par la même occasion demander à ce que le pape puisse englober les petites îles de l'océan indien dans son programme de visite. Reste à savoir si cette requête trouvera un écho favorable.