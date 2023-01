A la Une . Mexique : 29 morts et 35 blessés lors de l'arrestation du fils d'El Chapo

L'arrestation d'Ovidio Guzman, le fils du baron de la drogue El Chapo, a déclenché une violente riposte. Le bilan fait état de 29 morts et 35 blessés. Par N.P - Publié le Samedi 7 Janvier 2023 à 11:27

Ovidio Guzman, le fils du baron de la drogue El Chapo, a été arrêté ce jeudi dans la ville de Culiacan. Il est accusé de diriger la "faction Los Menores, liée au cartel de Sinaloa".



L'opération menée par la police mexicaine a été suivie d'échanges de tirs et d’incendies de véhicules, avec un lourd bilan de 29 morts et 35 blessés.



Dix militaires ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions, a précisé le secrétaire à la Défense Luis Cresencio Sandoval, ajoutant qu'il y aurait eu 19 morts parmi les criminels supposés.