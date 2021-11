A la Une . Meurtre sur conjoint à St-Joseph : Patrick Lebreton réagit

Suite au féminicide qui s'est déroulé ce samedi 6 novembre dans sa commune, le maire communique. Par NP - Publié le Dimanche 7 Novembre 2021 à 11:45

Une véritable tragédie est survenue hier soir, dans le quartier de Bas-de-Jean-Petit. Un drame qui a plongé le voisinage mais aussi tout Saint-Joseph dans un profond désarroi. La victime était une mère de famille travailleuse, très appréciée par sa famille, ses amis et voisins. Devant cette terrible nouvelle, l'équipe municipale est mobilisée pour apporter son soutien à la famille et aux proches. S'agissant vraisemblablement d'un homicide, il revient aux forces de l'ordre et à la justice de mener l'enquête et faire toute la lumière sur les circonstances de cet horrible fait divers. Pour l'heure, je veux témoigner ma profonde sympathie et mon soutien aux trois enfants de la victime, à sa maman, âgée, à ses sœurs et à toute sa famille, durement éprouvés. Tout comme les riverains et voisins pour qui j'ai une pensée émue.