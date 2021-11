A la Une . Meurtre sur conjoint à St-Joseph : Cyrille Melchior déplore un nouveau féminicide

A la suite du meurtre de Lise May M., décédée ce samedi sous les coups de son conjoint qui ne supportait pas la séparation, le président du Conseil départemental réagit. Par NP - Publié le Dimanche 7 Novembre 2021 à 12:47

Le Département déplore une nouvelle fois ce féminicide.

Il confirme qu’il s’inscrit résolument et plus que jamais dans la lutte contre ce fléau. Il se mobilisera avec l’Etat aux côtés des autres acteurs associatifs pour mettre en place des actions nécessaires.

« Notre engagement s’est traduit concrètement par la nomination d’une Vice- présidente déléguée à la prévention et la lutte contre les violences intrafamiliales. Ce combat passe par un engagement au quotidien et une prise de conscience qui doit être collective compte tenu de l’ampleur de ce phénomène et de ses multiples impacts . Nous sommes profondément attristés par ce douloureux drame familial tant pour les enfants que pour les proches à qui nous présentons nos sincères condoléances. Nos services seront présents à leurs côtés », indique Cyrille Melchior, le président du Conseil départemental.