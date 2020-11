A la Une . Meurtre sauvage de Sainte-Suzanne: Défense et partie civile trouvent leur compte dans le verdict

Le procès des trois meurtriers (plus un mineur déjà jugé en 2019 par le tribunal pour enfants) s'est achevé ce vendredi après-midi après trois jours d'audience. La cour d'assises de Saint-Denis de La Réunion a reconnu Marius Reboul, Jérôme Frazia et Kevin Técher coupables, à des degrés divers, de la mort de Patrice Antony en 2017. Malgré les intérêts divergents de leurs clients respectifs, les avocats de la défense et de la partie civile ont livré une lecture unanime du verdict. La justice est passée selon eux. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 20 Novembre 2020 à 22:47 | Lu 160 fois





A l'issue de trois jours de procès, ​Marius Reboul a été condamné à 19 ans de réclusion criminelle, Jérôme Frazia à 17 ans de réclusion criminelle et Kevin Técher à 7 ans d'emprisonnement. L'équipée sauvage avait mis à mort leur proie en ce 15 novembre 2017 à Sainte-Suzanne dans un scénario ultra violent. Les trois hommes étaient accompagnés d'un mineur, jugé en 2019 par le tribunal pour enfants.



Les avocats représentant les intérêts des accusés et de la partie civile ont affiché leur satisfaction quelques minutes après le verdict, pour des raisons opposées. Les premiers se satisfont de la peine prononcée au regard des trois ans "gagnés" sur les réquisitions prononcées dans la matinée par l'avocat général. C'est le cas du bâtonnier Georges-André Hoarau qui a d'ailleurs exprimé sans plus tarder l'intention de son client Jérôme Frazia de ne pas faire appel.



Même satisfecit du côté de Me Mickaël Nativel, avocat de Kevin Técher, pour qui "la cour a entendu nos arguments", comme quoi son client n'a fait que "du suivisme" dans cette expédition punitive. Les deux conseils juridiques relevant par ailleurs que leur client pourraient prochainement demander à sortir de prison.



La justice est également passée, à entendre les deux avocats Me Catherine Moissonier et Me Alex Vardin représentant les intérêts de la famille de Patrice Antony, "sauvagement massacré" en novembre 2017.



