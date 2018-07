Meurtre de la Possession: Amide Elkarbadji maintenu en détention

Le 25 juillet 2017, les forces de l'ordre intervenaient pour une agression par arme à feu dans le quartier de Moulin Joli . L'auteur des faits, Amide Elkarbadji, est interpellé un fusil à pompe en main en sortant du snack bar dans lequel il vient d'ouvrir le feu à plusieurs reprises sur deux personnes.L'homme d'une cinquantaine d'années s'en était pris à Nicolas Virassamy, propriétaire du snack bar qui décédera quelque temps plus tard, ainsi qu'a son employé touché au niveau du visage et du flanc droit. Les premiers éléments de l'enquête ont mis en lumière la probabilité d'un différent financier.Convoqué hier après-midi dans le cadre de la prolongation de détention provisoire par le juge des libertés et de la détention (JLD), la juge a donné suite à la demande du parquet d'un maintien derrière les barreaux pour une durée de six mois.Comme le rapporte le JIR, la vice-procureure a mis en avant les risques de pression sur les témoins mais aussi les risques de représailles de la famille du défunt sur le mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat.