Meurtre de l'éleveur de cabris: Les suspects déférés dans la journée

Alors que deux autres suspects on été placés en garde à vue hier dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Joseph Moucaye, l'éleveur de cabris de 69 ans, les trois autres suspects vont être présentés devant le juge dans la journée.



Selon les premiers éléments de l'enquête, le sexagénaire avait été battu à mort dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24. Son corps avait été retrouvé gisant sur le sol de sa case en tôle par l'un de ses proches.



La pièce était sens dessus dessous et son 4x4 n'était plus dans sa cour. Le véhicule avait été finalement retrouvé par les forces de l'ordre vers Cité Fayard. La piste du crime crapuleux était privilégiée à ce stade. De nombreux objets avaient en effet disparu du domicile du Saint-Andréen.



Après investigations des inspecteurs de la sûreté départementale, trois hommes ont été interpellés puis placés en garde à vue dans les locaux du commissariat de Malartic. Depuis hier, ils sont cinq. Ils devraient être déférés au tribunal de Champ-Fleuri pour une probable mise en examen. Le juge des libertés et de la détention décidera ensuite de les placer en détention provisoire ou de les placer sous contrôle judiciaire.