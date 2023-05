Meurtre de Vanina : Ridaï-Mdallah Mari rejugé en appel à la cour d'Assises

Reconnu coupable par la cour d'assises de la Réunion le 7 février 2022, le meurtrier de Vanina, Ridaï-Mdallah Mari, purge une peine de 30 ans de réclusion criminelle . Le jury populaire avait suivi les réquisitions en retenant l'altération du discernement de l'accusé mais pas son abolition ainsi que l’aurait souhaité son avocat.Le verdict de la cour d'assises est d'une rare sévérité : 30 ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté de 20 ans et, fait assez rare, d'une rétention de sûreté. "La rétention de sûreté signifie qu’à la fin de sa peine, un collège d’experts devra se prononcer sur sa dangerosité. Et si sa dangerosité est avérée, il risque de voir sa peine prolongée et de rester en détention", indiquait alors Me Fabrice Saubert, avocat de la famille de Vanina Galais.Ce nouveau procès qui s'ouvre ce mardi 2 mai 2023 laisse apparaitre certaines interrogations concernant l'accusé Ridaï-Mdallah Mari qui est détenu à l'isolement depuis le début de son emprisonnement à Domenjod. La première concerne la santé mentale de l'accusé : il refuse de sortir de l'isolement alors que son état psychiatrique ne cesse de poser question, en atteste son comportement lors d'une audience à la chambre de l'instruction le 18 janvier dernier. Insultant tous les Français, il avait été évacué de la salle par le GIGN. La seconde sera de savoir si l'accusé, qui ne veut plus voir son avocat, va révoquer l'avocat désigné par le Bâtonnier du barreau de Saint-Denis.L'audience de ce procès en appel est prévue sur une durée de quatre jours. La nouvelle décision du jury populaire est attendue le vendredi 5 mai dans la journée.