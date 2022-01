Meurtre de Vanina : Ridaï-Mdallah Mari devant la cour d'Assises

Vanina, alors âgée de 20 ans, est mortellement poignardée dans la nuit du 2 au 3 mai 2018. Les faits se sont déroulés à la Convenance à Saint-Marie. L'auteur des coups de couteau est Ridaï-Mdallah Mari, compagnon de la jeune femme selon ses dires.Cette nuit-là, des témoins ont entendu le couple se disputer aux alentours de minuit. Le voisinage appelle la gendarmerie qui ne pourra que constater le décès de la victime. C'est le GIGN qui intervient et négocie avec l'accusé pour qu'il se rende. Les forces de l'ordre finiront par mener l'assaut afin de l'interpeller. Ils découvriront une scène de crime d'une atrocité sans nom.L'homme est totalement sous effet lors de son interpellation, dans un état second. Il a utilisé une arme blanche. Il sera conduit à l'hôpital avant d'être placé en garde à vue, puis en détention provisoire le temps de l'instruction."C'est un meurtre d'une grande sauvagerie", avait décrit le regretté procureur de la République Eric Tuffery au moment des faits. Cette phrase résume à elle seule l'ampleur de ce dossier qui est jugé ce lundi 31 janvier 2022, soit près de 4 ans après les faits.De nombreux rebondissements ont eu lieu dans ce dossier où l'accusé a été reconnu aboli de discernement au moments des faits par deux experts psychiatre quand un troisième le jugeait accessible à une sanction pénale. En effet, le 15 mai 2020, la chambre de l'instruction avait choisi de ne pas suivre l'avis des trois experts et décidé de renvoyer Ridaï-Mdallah Mari devant la cour d'assises pour le chef d'accusation de meurtre.Me Sébastien Navarro, l'avocat de ce dernier, avait porte alors l'affaire en cassation et obtenu gain de cause le 15 octobre 2020. Un nouvel examen du dossier avait eu lieu le 5 février 2021 en chambre de l'instruction à la cour d'appel de Saint-Denis. Cette fois, la décision rendue était sans appel : Ridaï-Mdallah Mari sera jugé devant la cour d'assises de la Réunion. L'audience débute ce lundi 31 janvier 2022.