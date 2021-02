A la Une . Meurtre de Vanina : R.-M.Mari était-il conscient de ses actes ? Les jurés en décideront

Le 15 octobre 2020, la cour de cassation cassait le jugement de la chambre de l'instruction du 15 mai 2020 concernant la décision de renvoyer Ridaï-Mdallah Mari devant la cour d'assises de Saint-Denis pour le meurtre de la jeune Vanina. En charge de réexaminer ce dossier, la chambre de l'instruction a rendu sa décision ce jeudi 11 février. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 11 Février 2021 à 15:00 | Lu 169 fois



Le 15 mai 2020, la chambre de l'instruction avait choisi de ne pas suivre l'avis des trois experts. Elle avait décidé de renvoyer Ridaï-Mdallah Mari devant la cour d'assises pour le chef d'accusation de meurtre. L'avocat de ce dernier avait alors porté l'affaire en cassation et obtenu gain de cause le 15 octobre 2020. Un nouvel examen du dossier avait eu lieu le 5 février dernier en chambre de l'instruction à la cour d'appel de Saint-Denis.



L'audience du vendredi 5 février après-midi avait débuté par les auditions des experts, puis celle des parties prenantes de l'affaire. La décision de la chambre de l'instruction vient de tomber : Ridaï-Mdallah Mari est déclaré apte a être jugé devant une cour d'assises pour répondre de ses actes. Le tribunal ne s'est pourtant pas prononcé sur son discernement, cet aspect de l'affaire - était-il conscient de ce qu'il faisait - devrait alors être débattu devant les jurés. Lors de l'instruction de ce meurtre atroce, trois experts psychiatriques avaient estimé que Ridaï-Mdallah Mari, meurtrier présumé, n'était pas conscient de ses actes au moment des faits. Ils avaient tous conclu à une abolition du discernement du mis en cause au moment des faits. Ceci entraînant de facto une irresponsabilité pénale si retenue par la chambre de l'instruction.



