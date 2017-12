Meurtre de Suzanne Alin: La reconstitution de l’abominable

Le 24 janvier dernier, Julien Alezan s’introduit chez sa victime, avec l’idée de lui extorquer de l’argent, de la nourriture et son véhicule.



Il s’en prend à la gramoune violemment et l’attache, occasionnant plusieurs blessures et saignements.



Il s’empare alors de son téléphone pour répondre à sa place aux SMS. Puis, dans la nuit, face au refus de Suzanne Alin de lui communiquer ses codes de cartes bleues, il plonge la tête de la frêle gramoune dans l’eau à plusieurs reprises.



Elle ne survivra pas à cet énième déferlement de violence. Les jours suivants, il revient au domicile de Suzanne Alin à plusieurs reprises, équipé de matériel pour tenter de faire disparaitre les traces de ses actes.



Puis l’abomination continue, lorsque le 31 janvier dernier, Julien Alezan décide de découper à la tronçonneuse la dépouille de sa victime, puis d’aller incendier les parties du corps en forêt.



Julien Alezan semble coopérer avec les autorités depuis son arrestation, mais la question du discernement ne se pose pas. L’instruction, qui devrait toucher à sa fin dans un mois serait mener à une accusation pour vol avec violences ayant entraîné la mort et atteinte à l’intégrité d’un cadavre, rapporte le JIR.



Julien Alezan risque la réclusion criminelle à perpétuité.