Meurtre de Ste-Marie: Ridaï-Mdallah Mari à la télé mahoraise il y a 2 semaines

Il y a deux semaines, le meurtrier de Sainte-Marie se trouvait à Mayotte. L'homme était passé aux infos locales pour une affaire de douilles retrouvées dans son jardin. Ce jeudi à La réunion, il a sauvagement assassiné Vanina, une étudiante de 19 ans Interviewé par L'Info Kwezi , Ridaï-Mdallah Mari confiait être armé et ne craindre personne. Son interpellation jeudi matin par les gendarmes à La Réunion alors qu'il se trouvait dans un état second, en révèle encore un peu plus sur un personnage complexe, dont le discernement au moment du meurtre sordide perpétré dans cette résidence sociale de l'Aube Claire à la Convenance, a été clairement posé par l'expert psychiatre qui a pu l'examiner depuis son interpellation.Ce vendredi lors de son défèrément, l'homme de 30 ans semblait enfin être en prise avec la réalité, parlant de l'amour qui le liait à Vanina depuis le début de l'année. Reste la raison délirante et énigmatique de volonté divine qu'il a évoquée devant le procureur pour tenter d'expliquer les actes de barbarie subis par l'étudiante. Des sévices qui dépassent l'entendement et qu'il est même difficile de reproduire ici au regard du malheur que traverse la famille de la jeune victime.Ridaï-Mdallah Mari a été logiquement mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire dans l'attente de son procès.