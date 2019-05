Meurtre de St-Benoît: Un fratricide sur fond d'alcool

Hier, à Bras Fusil, aux alentours de 13h, Alvaro Fanovana, 27 ans, et son frère Jean Bertil dit Fano, quadragénaire, se disputent. Les deux frères d'une famille de huit enfants, sont attablés lorsque Alvaro aurait demandé à son aîné de lui rendre l'argent qu'il lui devait. Un mot en entraînant un autre, le cadet, furieux, prend une chaise et la projette violemment vers Jean, rapporte la presse écrite.



Fano, qui est particulièrement instable à cause de problèmes psychiatriques, se serait saisi d'un couteau assenant deux coups dans le dos d'Alvaro. Un de leurs frères présent au moment des faits, malgré un tentative de désamorçage du conflit, ne pourra empêcher Fano de commettre l'irréparable. Les secours ainsi que des forces de l'ordre arrivés sur place, ne pourront que constater le décès du jeune Alvaro.



Les gendarmes de la brigade de Saint-Benoît interpellent Fano et le placent en garde à vue. S'il est établi qu'il était sous l'influence de l'alcool, la question de l'absence de discernement au moment des faits va devoir être posée en raison de la schizophrénie reconnue du suspect afin d'établir, ou non une mise en examen pour meurtre.