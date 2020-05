Meurtre de St-Leu : Le suspect déjà condamné pour coups de couteau

Le confinement ne permet pas aux habitants de Grand Fond de se réunir pour rendre hommage à "Timé", mais l’émotion est grande derrière les portes closes. Le quartier de Piton St-Leu a été le théâtre d’un drame dans la nuit de vendredi à samedi. Un père de famille de 41 ans a été mortellement blessé de trois coups de couteau.



Les causes du drame ne sont pas encore connues, mais le parquet évoque "un différend de quartier sur fond d’alcoolisation".



Une bagarre sur la voie publique a éclaté entre plusieurs hommes aux abords de leurs domiciles, proches l’un de l’autre. Le suspect aurait alors sorti son arme avant de frapper plusieurs fois son adversaire. Ce dernier ne se relèvera pas.



Âgé d’une trentaine d’années, le suspect est déjà défavorablement connu de la justice. Il compte plusieurs condamnations sur son casier judiciaire, dont une concernant déjà des coups de couteau.



La victime de son côté était très appréciée dans le quartier. Il laisse derrière lui une fille de 12 ans, présente à la maison au moment du drame, et un petit garçon.



Présent sur les lieux en même temps que les secours, les gendarmes ont dû empêcher les amis de la victime d’en découdre avec le suspect.



Ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue.



Une enquête a été ouverte et une autopsie sera pratiquée aujourd’hui.