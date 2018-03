Meurtre de Roméo Payet : Jean Janus Potaya condamné à 15 ans de prison

Jean Janus Potaya a été condamné ce mercredi à 15 ans de prison pour l'assassinat de son dalon, Roméo Payet. Il a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation.Au terme d'un peu moins de deux jours de procès, l'avocat général avait requis une peine de 30 ans de prison à l'encontre du jeune homme de 28 ans.Le drame s'était déroulé dans la nuit du Jeudi 30 juin au vendredi 01 Juillet 2016, à la Ravine des Cabris, chemin Moulin à Café. Les deux dalons, Jean Janus Potaya et Roméo Payet, étaient venus assister à la veillée mortuaire de leur camarade, Jean-Doris Balon, décédé un mois plus tôt en Métropole.Les deux amis étaient alcoolisés au moment des faits. Après une altercation, Jean Janus Potaya était allé chercher un couteau de cuisine chez sa mère avant de revenir sur les lieux. Roméo Payet a reçu plus d'une dizaine de coups de couteaux. Aux Assises, Jean Janus Potaya s'est défendu en évoquant les provocations et brimades incessantes de la victime à son encontre. Le jeune homme a affirmé qu'il n'avait pas l'intention de tuer Roméo Payet