A la Une . Meurtre de Lucas à Fleury-Mérogis : 7 jeunes interpellés

Suite à la mort du jeune Réunionnais victime d’un lynchage lors d’une rixe entre deux bandes rivales le 26 juillet, l’enquête a mis du temps à avancer. Après plusieurs appels à témoin, les premières interpellations ont eu lieu. 7 individus, âgés entre 18 et 20 ans, ont été interpellés et placés en détention. Par NP - Publié le Samedi 10 Septembre 2022 à 08:10





Ce soir-là, celui qui venait tout juste d’obtenir son bac au mois de juillet se rendait chez un ami. Il est alors tombé sur une rixe opposant des jeunes de Fleury à ceux du quartier des Pyramides à Évry-Courcouronnes. Ces derniers s’en sont alors pris à Lucas puisqu’il était originaire de la ville de leurs rivaux. Il n’avait pas survécu à ses



Malgré le nombre important de protagonistes, l’enquête est longtemps restée au point mort.



Après plusieurs jours d’enquête, les forces de l’ordre ont réussi à identifier plusieurs suspects. 7 individus, dont l’âge est compris entre 18 et 20 ans, ont été interpellés et mis en examen pour meurtre en bande organisée en août dernier. Ils ont été placés en détention provisoire. Enfin une avancée dans l’enquête concernant le meurtre de Lucas. Ce jeune Réunionnais de 17 ans a été mortellement frappé le 26 juillet dernier à Fleury-Mérogis.Ce soir-là, celui qui venait tout juste d’obtenir son bac au mois de juillet se rendait chez un ami. Il est alors tombé sur une rixe opposant des jeunes de Fleury à ceux du quartier des Pyramides à Évry-Courcouronnes. Ces derniers s’en sont alors pris à Lucas puisqu’il était originaire de la ville de leurs rivaux. Il n’avait pas survécu à ses blessures, dont des coups portés à la tête , et s’était éteint le lendemain.Malgré le nombre important de protagonistes, l’enquête est longtemps restée au point mort. La gendarmerie et la ville de Fleury-Mérogis avaient appelé les témoins à se manifester.Après plusieurs jours d’enquête, les forces de l’ordre ont réussi à identifier plusieurs suspects. 7 individus, dont l’âge est compris entre 18 et 20 ans, ont été interpellés et mis en examen pour meurtre en bande organisée en août dernier. Ils ont été placés en détention provisoire.