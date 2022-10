La grande Une Meurtre de Lola : l'un des suspects "ne savait pas" ce qu'il y avait dans la malle

L'avocate de Rachid N., l'un des deux suspects de l'affaire du meurtre de la petite Lola, a affirmé que son client "ne savait pas" que le corps de l’adolescente se trouvait dans la malle. Placé en détention, il est "anéanti" et "abasourdi" selon son avocate. Par LG - Publié le Samedi 22 Octobre 2022 à 17:49

Invitée sur le plateau de BFM TV ce samedi, l’avocate de Rachid N., mis en examen pour recel de cadavre dans l'affaire du meurtre sordide de la petite Lola, a affirmé que son client "ne savait pas" ce qu'il y avait dans la malle. Me Khalida Mehani a ajouté que les faits sont contestés par son client, 43 ans, qui est actuellement "anéanti" et "abasourdi".

Rachid N. a conduit Dahbia B. du 19ème arrondissement jusqu'à Asnières-sur-Seine puis accueilli chez lui la principale suspecte qui transportait une malle dans laquelle a été retrouvé le corps de l'adolescente de 12 ans, tuée le vendredi 14 octobre à Paris. Il clame son innocence et soutient qu'il a été piégé par Dahbia B.



Interpellée samedi 15 octobre au matin à Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine, Dahbia B., âgée de 24 ans, s'est largement exprimée devant les enquêteurs. Son discours a été jugé cohérent même si elle n’a montré aucune émotion devant les photos du corps supplicié de la collégienne.



Darmanin se rendra aux obsèques



Cette jeune femme de 24 ans était encore active sur TikTok quatre jours avant le drame. Détail troublant, le dernier compte auquel elle s'est abonnée est consacré aux affaires criminelles.



Son compte TikTok - désormais suspendu - la montrait souriante, en train de chanter et se trémousser en mode vidéo selfie.



Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a répondu favorablement à l’invitation de la famille de la victime et se rendra aux obsèques ce lundi à 14h30 dans le Pas-de-Calais où vit la mère de Lola.