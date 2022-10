A la Une . Meurtre de Lola : Une sombre histoire de vengeance à l'origine de ces atrocités ?

Les mots peuvent manquer lorsqu'il s'agit d'évoquer ce crime atroce dont la jeune Lola, 12 ans, a été victime. Les enquêteurs ont vite remonté la piste de celle qui aurait pu avoir commis ces atrocités . La jeune femme de 24 ans, suspectée d'avoir commis les faits, a été mise en examen pour meurtre et viol sur mineur de 15 ans avec acte de barbarie. La suspecte est une jeune femme marginalisée de nationalité algérienne qui est entrée légalement sur le territoire en 2016 après avoir obtenu un titre de séjour étudiant.Un homme de 43 ans, qui est une connaissance de l'auteure présumée, l'aurait aidée à déplacer le cadavre. Il est mis en examen pour recel de cadavre, puis a été placé sous contrôle judiciaire pour la durée de l'instruction. Il a transporté la jeune femme et la caisse dans laquelle se trouvait le corps de Lola, jusqu'à son domicile d'Asnières-sur-Seine. Deux heures plus tard, il a appelé un VTC pour qu'elle fasse demi-tour et déposé le corps à Paris, indique RTL Selon une source proche de l'enquête, elle pourrait avoir agi pour se venger de la mère de Lola qui aurait refusé de lui délivrer un badge d'accès pour entrer dans l'immeuble. Le père de la très jeune victime est le gardien de cet immeuble. La jeune femme va subir un examen psychiatrique alors que les enquêteurs tenteront de déterminer les mobiles de cet acte odieux.