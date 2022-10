A la Une . Meurtre de Lola, 12 ans, à Paris : Une SDF de 24 ans est la principale suspecte

Deux personnes ont été mises en examen concernant le meurtre de Lola vendredi dernier à Paris. Le corps de la jeune fille avait été retrouvé dans une malle le jour du drame. La principale suspecte est une SDF de 24 ans. Un autre homme est également poursuivi. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 17 Octobre 2022 à 16:42





Quatre personnes avaient été placées en garde à vue, mais seulement deux sont poursuivies. Il s’agit d’une SDF de 24 ans et d'un homme de 43 ans. Ils ont été placés en détention provisoire. Selon TF1, la suspecte aurait reconnu les faits avant de se rétracter.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur