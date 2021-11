La grande Une Meurtre de Lise May : L’ex compagnon mis en examen et placé en détention provisoire

L’ex-compagnon de Lise May Morel , Jean-Paul G., est soupçonné d’être l’auteur des coups mortels portés à la mère de famille de 55 ans, le samedi 6 novembre dernier. Déféré ce jeudi, l’homme, qui entretenait des relations conflictuelles avec la victime depuis des années, est mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire. Par Isabelle Serre - Sophie Fontaine - Publié le Jeudi 11 Novembre 2021 à 10:33

Jean-Paul G. a été déféré ce jeudi matin devant le parquet de Saint-Pierre.



Samedi dernier, dans le quartier Jean Petit à Saint-Joseph, un individu s’est introduit au domicile de Lise May Morel, lui assénant des coups à l’aide d’une arme blanche. La mère de famille et grand-mère, âgée de 55 ans, succombe.



Jean-Paul G., auteur présumé de ces coups mortels, n’est autre que l'ex-compagnon de la victime, avec qui les relations étaient très conflictuelles. Selon les premiers éléments, ce n'était pas la première fois qu’il se montrait violent avec la mère de trois enfants.



Le soir du meurtre, il aurait fait preuve d’une rare violence, saccageant tout sur son passage avant de poignarder l’habitante de Sainte-Joseph.



L'homme de 62 ans a ensuite tenté de mettre fin à ses jours en se portant des coups de lame avec la même arme. En raison de son état de santé, il avait été hospitalisé dans un état grave, avant d’être placé en garde à vue, ce mercredi à la brigade de gendarmerie de St-Pierre.

Soupçonné d’avoir porté des coups mortels à son ex-conjointe, Jean-Paul G. a été mis en examen pour meurtre sur conjoint et écroué.