Faits-divers Meurtre de Julian Robert au Guillaume : L'auteur présumé des coups de couteau sera jugé en février

Jean Melchior sera jugé devant les Assises en février pour le meurtre de Julian Robert, trois ans et demi après les faits. En attendant son procès, le trentenaire est maintenu en détention.

Il est bien connu que les procédures judiciaires sont longues. Mais certaines affaires prennent plus de temps que d’autres. Jean Melchior attend depuis trois ans d’être jugé pour le meurtre de Julian Robert au Guillaume en juillet 2017. Depuis son placement en garde vue quatre mois après les faits, le trentenaire est en détention. La question qui se posait ce mardi devant la chambre d’instruction, était de savoir si sa détention provisoire devait être prolongée jusqu’en février 2021, date de son procès à la cour d'Assises.



Le parquet, qui demande cette prolongation exceptionnelle, rappelle que le détenu a déjà été condamné pour des violences en réunion et "ne montre aucune remise en cause".



L’affaire avait été médiatisée à l’époque. Le corps sans vie de Julian Robert avait été retrouvé dans la nuit du 6 au 7 juillet 2017 sur la route du Maïdo au Guillaume à proximité d’un arrêt de bus. Le jeune avait reçu plusieurs coups de couteau. Mais aucun suspect ni auteur n'est retrouvé. C’est enfin au bout de quatre mois que Jean Melchior et Abdou Assani sont interpellés et mis en examen pour meurtre.



D’abord un accident, puis de la légitime défense, selon Jean Melchior. Une dispute avait en effet éclaté entre les deux hommes. Il affirme que la victime avait tenté de l’étrangler et qu’il avait été obligé de se défendre. Une version peu probable selon le médecin légiste. Le rôle de Abdou Assani est encore incertain. Il assure d’abord être resté dans le véhicule pendant l’altercation, puis avoue être sorti pour les séparer. Autre hypothèse : qu’il tenait la victime pendant que Jean Melchior assénait les coups. Les deux hommes auraient laissé Julian Robert, encore vivant, sans appeler les secours et s’emparant de sa sacoche. Ils auraient partagé l’argent qui se trouvaient à l’intérieur. L’altercation avait-elle pour sujet une histoire de zamal ?



"Je suis pressé d’être jugé, comme ça j’aurai ma peine". Il sera fixé sur son sort en février. En attendant, il est maintenu en détention provisoire.