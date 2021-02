Faits-divers Meurtre de Julian Robert : 3 jours de procès pour enfin connaître la vérité

​Jean Melchior attend depuis plus de trois ans d’être jugé pour le meurtre de Julian Robert au Guillaume en juillet 2017. Depuis son placement en garde à vue quatre mois après les faits, le trentenaire est en détention provisoire ainsi que son complice présumé. Ils devront répondre tous deux de leurs actes à partir de ce lundi devant la cour d'assises de Saint-Denis. Le procès est prévu sur trois jours. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 1 Février 2021 à 16:01 | Lu 608 fois





D’abord un accident puis de la légitime défense, telles sont les explications de Jean Melchior lors de ses interrogatoires. Seule certitude, une dispute avait éclaté entre les deux hommes. Alors que la victime aurait tenté de l’étrangler, il aurait été obligé de se défendre. Une version peu probable selon le médecin légiste. Le rôle d'Abdou Assani est encore incertain. Il assure d’abord être resté dans le véhicule pendant l’altercation, puis avoue être sorti pour les séparer.



Pour autant, une autre hypothèse sera probablement abordée lors de débats : Abdou Assani tenait la victime pendant que Jean Melchior assénait les coups. Selon les dires des deux hommes, Julian Robert était encore vivant lorsqu'ils sont partis, sans appeler les secours et s’emparant de sa sacoche. Ils auraient partagé l’argent qui se trouvait à l’intérieur. L’altercation avait-elle pour objet une histoire de zamal ou le vol de sa sacoche remplie d'argent ? Telles sont les questions qui seront posées aux deux accusés à partir de ce lundi.



"Je suis pressé d’être jugé, comme ça j’aurai ma peine" disait en octobre dernier Jean Melchior devant la chambre de l'instruction alors qu'il demandait à être placé sous contrôle judiciaire. Il avait été maintenu en détention provisoire. Le verdict est attendu mercredi 3 février dans la journée.



