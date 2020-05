Faits-divers Meurtre de Jocelyne Bègue : "C'est une forme de libération pour les victimes"

Alain Payet a été reconnu, une fois encore, coupable du meurtre de sa compagne Jocelyne Bègue, tuée de 2 coups de couteau dans le coeur. Celui qui encourait la double perpétuité pour être en état de récidive d'acte criminel a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Me Nicolas Normand pour la défense ainsi que Me Jean-Jacques Moral pour les parties civiles, ont fait part de leur sentiment à l'issue de ce procès. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 29 Mai 2020 à 14:50 | Lu 213 fois







