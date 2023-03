Meurtre de Christophe Brousset à Mayotte : 20 ans de réclusion pour les deux accusés

Accusés du meurtre de Christophe Brousset survenu en 2016, les profils des auteurs de ce crime ont été évoqués lors des trois jours du procès qui s’est tenu en présence de l’ancienne femme de la victime et de son fils Matteo, rapporte le journal de Mayotte.



Le 15 avril 2016, Christophe Brousset faisait une pose une à proximité du collège K1 à Kawéni pendant que sa compagne était dans le véhicule lorsqu’il a été attaqué par trois jeunes qui se sont déchainés à coups de pieds sur la victime avant que l’un d’eux n’inflige le coup fatal au restaurateur. Christophe Brousset a été assassiné à coup de couteau de cuisine.



Au moment des faits, l'un d'eux était âgé de 16 ans, et avait déjà 4 condamnations. L'accusé a passé son enfance dans une case en tôle à Kawéni avec sa mère et ses 7 frères et sœurs de trois pères différents. Le mineur, souvent dehors, reçoit des corrections corporelles de sa mère, rapporte le média.Cela lui arrive de consommer de l’alcool ou de la drogue.



Agé de 17 ans lorsqu’il s’en est pris à Christophe Brousset, le deuxième a déjà quatre condamnation pour vol aggravé à son actif. Le jeune homme consommait déjà de l’alcool et du bangue, mais aussi de la chimique. Impulsif et colérique, il s’avérait être très attaché à sa mère qui avait été expulsé en laissant son enfant sur le territoire. Celui-ci a passé le plus clair de son temps dans les rues depuis ses 9 ans, apprend-on dans le journal de Mayotte.



Le troisième mis en cause, âgé de 13 ans lors du drame, a déjà été jugé en 2019 par un juge pour enfants, note Mayotte Hebdo. Pris en charge par la Protection judiciaire de la jeunesse qui lui avait interdit de se rendre à Kawéni, n’aurait pas dû se trouver dans ce quartier. Dès son jeune âgé, il aurait été témoin de violences perpétrées par son père contre sa mère. Son comportement déjà violent s’était dégradé au collège avec un absentéisme croissant, et des fréquentations qui le poussaient à se marginaliser. Le mineur trempait dans des histoires de vol en réunion pour se procurer de l’alcool ou du bangue, rapporte le journal de Mayotte. Squats, consommation d’alcool et de bangue étaient donc le quotidien de ces trois jeunes, tous nés à Mayotte, qui avaient pour point commun la défaillance paternelle.



20 ans de prison ont été prononcés à l'encontre des deux individus par la cour d'assises, qui a décidé de suivre l’exclusion de l’excuse de minorité demandée par l'avocat général.