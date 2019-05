La grande Une Meurtre de Carl Davies: Vincent Madouré acquitté





Il avait été condamné à 17 années de réclusion criminelle en septembre 2017, avant que sa remise en liberté ne soit décidée par la chambre de l'instruction un mois plus tard, au grand étonnement de la famille du marin britannique. Vincent Madouré avait donc été remis en liberté dans l'attente de son jugement en appel.



Tué 12 heures après son arrivée sur l'île



Au début de ses réquisitions, l'avocate générale a rappelé aux jurés que "vous avez à juger un meurtre, pas un accident de la circulation". L'avocate général a également tenu à faire l'auto-critique de l'organe judiciaire avec un "début d'enquête calamiteuse et beaucoup d'erreurs au départ. Une enquête difficile, complexe ou un nombre considérable de personnes ont été entendues". Il a également rappelé qu'il s'agissait d'un "crime de circonstance, où la victime avait été tuée 12 heures après son arrivée sur l'île."



L'avocate générale n'a pas pu conclure ses réquisitions sans évoquer l'ombre du gang du Bas de la Rivière. "La bande du Bas de la Rivière et l'association du boxing club sont les mêmes personnes. Cette bande a fait régner la terreur dans ce quartier qu'elle s'est appropriée", a-t-elle évoqué. "Personne ne l'a protégé de la cupidité d'une bande alors que, lui, était chargé de protéger les marins des pirates qui sévissaient pendant les traversées. C'est un dossier fragile qui a vu la mort d'un homme à cause de la bande de la Rivière", a complété l'avocate générale juste avant de prononcer les réquisitions.



La défense plaide la thèse de l'accident de la route



La défense a quant à elle plaidé la cause de l'accident de la circulation ayant occasionné une chute dans la ravine. Carl Davies aurait atterri sur le haut du crâne. L'avocat de Vincent Madouré fait référence aux conclusions des deux médecins légistes anglais. "On a même pas la preuve qu'il a été agressé mesdames et messieurs", clame Me Djalil Gangate. "Les lésions crâniennes ne peuvent avoir été créées que par un traumatisme à haute énergie comme une voiture", ajoute-t-il lors de son ultime démonstration pour persuader les jurés de l'innocence de son client. Sans surprise, les avocats de la défense ont plaidé l'acquittement par absence de preuves, tout en prenant soin de décrédibiliser, point par point, les arguments de la partie civile.



Carl Davies avait été retrouvé mort le 9 novembre 2011, en contrebas du boulevard U2 sur sa portion comprise entre la route du littoral et le pont Vinh San, à l'arrière de la Caserne Lambert.



Les parents de Carl Davies sont présents à ce deuxième procès.



R.Labrousse - L.Grondin