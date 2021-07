A la Une . Meurtre dans les Alpes-Maritimes : un corps correspondant à celui du fugitif retrouvé

Ce mardi midi, après 3 jours de traque, un corps a été retrouvé sans vie dans l'arrière-pays niçois. Il correspond en tout point à celui de Marc Floris, suspecté du meurtre d'une femme dimanche 18 juillet. Il était activement recherché par les gendarmes après avoir pris la fuite et tiré sur l'un d'eux. Par Isabelle Serre - Publié le Mardi 20 Juillet 2021 à 17:12





Rapidement, les caméras de surveillance ont permis aux enquêteurs de repérer la présence de l'auteur présumé sur les lieux au moment des faits.



Les gendarmes s'étaient alors rendus à son domicile afin de l'interpeler et de l'auditionner. Mais l'homme qui avait d'abord accepté de les suivre s'était subitement ravisé avant de se retrancher chez lui. Il avait fait feu sur un militaire, sans le blesser, et avait pris la fuite dans les montagnes escarpées des environs du village de Gréolières.



Pendant trois jours, un important dispositif avait été déployé par les forces de l'ordre pour tenter de le retrouver dans une zone d'environ 7 km, escarpée et difficile d'accès. Ce mardi midi, un corps a été retrouvé sans vie.



Il correspondrait en tout point à Marc Floris, tant au niveau physique que vestimentaire, rapporte la presse nationale. Le mis en cause aurait probablement choisi de mettre fin à ses jours, selon les premiers éléments.



Marc Floris, employé d'une société de travaux publics dans le sud-est de l'Hexagone est décrit par ses proches comme un homme tranquille et sans histoire. Ils sont sous le choc. Marc Floris est suspecté d'avoir tué d'une balle dans la tête son ex-compagne dimanche 18 juillet dernier. La trentenaire qui vivait avec sa fille à Plan-de-la-Tour, dans le Var, avait été retrouvée inanimée devant chez elle au petit matin.Rapidement, les caméras de surveillance ont permis aux enquêteurs de repérer la présence de l'auteur présumé sur les lieux au moment des faits.Les gendarmes s'étaient alors rendus à son domicile afin de l'interpeler et de l'auditionner. Mais l'homme qui avait d'abord accepté de les suivre s'était subitement ravisé avant de se retrancher chez lui. Il avait fait feu sur un militaire, sans le blesser, et avait pris la fuite dans les montagnes escarpées des environs du village de Gréolières.Pendant trois jours, un important dispositif avait été déployé par les forces de l'ordre pour tenter de le retrouver dans une zone d'environ 7 km, escarpée et difficile d'accès. Ce mardi midi, un corps a été retrouvé sans vie.Il correspondrait en tout point à Marc Floris, tant au niveau physique que vestimentaire, rapporte la presse nationale. Le mis en cause aurait probablement choisi de mettre fin à ses jours, selon les premiers éléments.Marc Floris, employé d'une société de travaux publics dans le sud-est de l'Hexagone est décrit par ses proches comme un homme tranquille et sans histoire. Ils sont sous le choc.