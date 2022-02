Meurtre d'un voisin au Port : L'auteur présumé présenté à la justice

Vers 20 heures, ce dimanche 13 février, une détonation résonnait dans la rue Blanqui, dans le centre-ville du Port. Un trentenaire inconnu des services de police recevait un coup de fusil et décédait sur le coup. Le tireur aurait pris peur en apercevant sa victime pénétrer chez lui, croyant à un cambriolage. D'après les premiers éléments, l'alcool avait coulé.



Interpellé, le mis en cause, également inconnu des forces de l'ordre tout comme de la justice, était placé en garde à vue quelques instants plus tard alors que les policiers investissaient les lieux et figeaient la scène de crime. Placé en garde à vue, l'auteur présumé, un habitant du quartier de longue date, aurait soutenu la thèse de la surprise face à un intrus.



Mais des investigations, dans le cadre de l'enquête pour meurtre qui a été ouverte, devront permettre de déterminer exactement ce qui s'est passé ce soir-là.



La victime qui venait d'emménager provisoirement dans le quartier a peut-être confondu l'entrée du domicile où elle résidait avec celle de l'auteur présumé. A moins qu'une dispute ait éclaté entre les deux hommes.



Ce mardi matin, le tireur présumé est déféré au Palais de justice de Champ-Fleuri en vue de l'ouverture d'un information judiciaire et de sa vraisemblable mise en examen pour meurtre.



L'homme pourrait donner plus d'explications sur son geste face au juge des libertés et de la détention qui décidera de l'opportunité d'une incarcération immédiate.