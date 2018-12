Meurtre d’un touriste en Alsace : Les frères Dijoux condamnés à 22 ans de prison

Deux frères réunionnais ont été condamnés à 22 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises du Haut-Rhin, pour « extorsion avec violences ayant entrainé la mort », comme l’indique L’Alsace.fr. Le 28 octobre 2016 , les frères Dijoux s’introduisent dans le camping-car d’un couple de touristes pour le dérober. Le véhicule est alors stationné sur un parking de Bourbach-le-Haut, petite commune alsacienne. Encagoulés et armés, les deux frères menacent le couple à l'intérieur et leur demande de l'argent. Le plus jeune des deux passe finalement à l'acte : à coups de sabre, il blesse mortellement le touriste à l'abdomen.Son frère aîné, Alexandre, a d’ores et déjà annoncé vouloir faire appel de la décision de la cour d’assises.