La grande Une Meurtre d’Eddy Hoarau : la famille lance un appel à témoin

L’émotion et l’incompréhension envahissent la famille du quadragénaire retrouvé mort dans une mare de sang dimanche matin. Une enquête pour meurtre est ouverte. Par NP - Publié le Mardi 7 Septembre 2021 à 12:17





"Savoir ce qu’il s’est passé pourrait permettre à la famille anéantie de faire son deuil", assure-t-il. "C’était un fils, un père, un oncle, un neveu, un beau-frère, une cousin aimé", lui rend hommage sa sœur. Eddy Hoarau se déplaçait en fauteuil roulant, sortait très peu mais aimait recevoir, livre son beau-frère. "Il buvait un peu, certes, mais ne ravageait personne". Dimanche matin, la famille a découvert son corps sans vie . Dans la nuit de samedi à dimanche, des voisins ont entendu du bruit mais n’ont vu personne. L’autopsie pratiquée ce lundi a révélé que l’homme avait été tué par arme blanche. Une enquête a été ouverte par le parquet."Un couteau essuyé a été retrouvé et la porte était fermée à clé", précise la famille qui loin de vouloir se substituer à la justice lance à appel à témoin. "Peut-être que des gens ont des informations. S'ils ont des indices, ils peuvent se manifester directement à la gendarmerie du Tampon", appelle le beau-frère Jean-Eddy."Savoir ce qu’il s’est passé pourrait permettre à la famille anéantie de faire son deuil", assure-t-il. "C’était un fils, un père, un oncle, un neveu, un beau-frère, une cousin aimé", lui rend hommage sa sœur.