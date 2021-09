Meurtre d’Eddy Hoarau : Un homme de 28 ans avoue le crime

Communiqué de presse de la procureure de la République



Dimanche 5 septembre 2021, le corps sans vie d'un homme quadragénaire, souffrant d'un handicap moteur, a été retrouvé dans son appartement du Tampon.



L'enquête s'orientait rapidement vers un homme de 28 ans, qui rendait régulièrement visite à la victime. Il était interpellé dès le 7 septembre.



Placé en garde à vue, il reconnaissait les faits, expliquant son acte par la colère. Ce jour, le parquet de St Pierre a saisi un juge d'instruction pour la poursuite de cette enquête criminelle, et requiert le placement en détention provisoire du mis en cause.



Le débat devant le juge des libertés et de la détention devrait se dérouler dans l'après-midi.