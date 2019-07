Meurtre d'André Camalon: JR.Moulouma maintenu en détention

Interpellé puis mis en examen avec deux complices en 2017 pour le meurtre de André Camalon à Saint-Anne , JR.Moulama, ne cesse de clamer son innocence. Il a demandé devant la cour d'appel ce mardi matin, sa remise en liberté. Après de nombreuses demandes de remise en liberté, il avait, le 19 juillet dernier devant la cour d'appel, reçu une fois de plus, une fin de non-recevoir.Comme rappelle l'avocate générale Emmanuelle Barre, "il a 43 ans et 18 condamnations, majoritairement pour vol avec violence, sa corpulence est reconnaissable, il était en possession d'argent liquide subitement apparu sans explication".La cour d'appel a finalement décidé, une fois de plus, de maintenir JR.Moulama en détention.