Meurtre au Port : "Je suis désolé, je n’ai pas voulu ça !"

Après sa garde à vue de 48 heures, l'homme qui a ouvert le feu dimanche soir au Port sur un voisin vient de se voir signifier sa mise en examen pour homicide volontaire. Le juge des libertés et de la détention a par ailleurs retenu son placement en détention provisoire. Il passera donc sa première nuit en prison en attendant la suite de l'enquête et le procès d'assises.



Dimanche soir, vers 20 heures, un seul coup de feu retenti dans le quartier de la Butte citronnelle au Port. Un homme est à terre, il vient d'être mortellement touché. Celui qui a fait feu n'est autre que son voisin, un homme de 55 ans, jusque-là inconnu de la police et de la justice.



"Je me suis fait cambrioler plusieurs fois !"



En se rendant aux forces de police, il avance la version selon laquelle il a tiré en voyant un intrus entrer dans sa cour. Une version qu'a peine à croire la famille voisine, en deuil avec la perte de leur proche, un jeune homme de 31 ans revenu de métropole en décembre dernier et pour seulement quelques mois à La Réunion.



L'homme mis en examen affirme, lors de son déferrement : "Je lui ai dit de sortir, il a reculé jusqu'au pas de la porte. J'ai pas vraiment voulu tirer, il a fait un geste et le coup est parti. S'il n'était pas venu chez moi, ce ne serait pas arrivé !" Il s'excuse : "Mme le juge pense que je suis parano ! Mais je me suis fait cambrioler plusieurs fois ! Je suis parfaitement conscient que c’est très grave. Je suis désolé, je n’ai pas voulu ça !"



La procureure demande le maintien en détention pour éviter la pression sur les témoins, le trouble à l’ordre public et estime que les déclarations du mis en examen ne sont pas compatibles avec les constatations sur place, notamment pour ce qui est de la trajectoire du tir. Elle a évoqué le risque de représailles envers lui compte tenu du fait que certains de ses voisins sont connus des services de la justice.





Me Devaguy Mardaye, avocate du mis en examen :