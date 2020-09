Meurtre à St-Benoît : Les auteurs voient leur détention prolongée

La Covid-19 et le confinement ont aussi beaucoup impacté le processus judiciaire pour bon nombre de détenus. C’est le cas des trois hommes présentés ce mardi devant la chambre d’instruction.



Accusés de meurtre, Willy Lebeau, Landry Puylaurent et Christopher Naraimapadeatchy, ont vu leur procès devant les Assises reporté au 24 novembre. Il était donc question aujourd’hui de décider si leur détention serait prolongée jusqu’à cette date où s’ils avaient droit au contrôle judiciaire.



Peu bavards, ils ont écouté les arguments du parquet en faveur de leur maintien en détention : risque de pression sur les témoins, risque de réitération des faits au vu des casiers judiciaires, le manque d’empathie pour la victime et la peine de perpétuité encourue, leur laissant peu d’envie de se présenter en novembre. Les magistrats sont d’accord : les trois détenus restent en prison.



Pour rappel, les faits remontent à décembre 2017. Une odeur suspecte émane d’un des appartements d’un immeuble à Bras Fusil, Saint-Benoît. Il s’agit du corps de Dany Mussard, 43 ans, en état de décomposition. Alcoolique, isolé, il avait bu quelques verres avec la mère d’un des accusés. Elle rentre chez elle et ne trouve plus sa carte bleue. Suspecté de l’avoir volée, Dany Mussard est roué de coups et battu à mort. Les auteurs repartent avec la télévision de la victime. "Désolé pour la victime", marmonne une fois de plus Willy Lebeau. En effet, ce n’est pas la première fois qu’ils se présentent devant la chambre d’instruction ; ayant déjà formulé des demandes de liberté. Et il s’agissait ce mardi de la deuxième prolongation de leur détention.



Les versions semblent toujours diverger entre les protagonistes. Les choses seront peut-être plus claires en novembre.