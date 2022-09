A la Une . Meurthe-et-Moselle : Des parents manifestent contre un élève de 6 ans

Selon les parents, l’enfant sème la terreur auprès des autres élèves mais aussi du personnel.

Par NP - Publié le Samedi 24 Septembre 2022 à 07:27





Le mis en cause est un enfant de 6 ans qui distribuerait des coups de poing, de pied, des claques et étranglerait même. Le petit garçon ne craindrait pas non plus les adultes et n’épargnerait personne, perturbant sa classe.



Les parents d’élèves demandent des actions de l’inspection.



Sur une banderole, les manifestants alertent sur des "Enfants et enseignants en danger", rapporte 20minutes. Selon la grand-mère du petit garçon, son comportement aurait changé à partir du moment où une assistante maternelle lui aurait donné deux gifles à l'âge de 4 ans.