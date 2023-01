A la Une . Metz : Un adolescent meurt en manipulant un mortier d’artifice

Un jeune de 17 ans est décédé alors qu’il utilisait un mortier d’artifice qui a explosé pour une raison inconnue. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 4 Janvier 2023 à 06:52

Un adolescent de 17 ans a été mortellement blessé en manipulant un mortier d’artifice qui a explosé mardi 3 janvier. « Aujourd’hui, aux alentours de midi, un jeune homme âgé de 17 ans manipulait un mortier d’artifice dans le quartier du Sablon. L’engin, pour une cause indéterminée, a explosé et blessé mortellement le jeune utilisateur » a annoncé dans un communiqué François Grosdidier, le maire de Metz.



L’enquête, confiée à la sûreté départementale de la Moselle, doit déterminer les causes du décès. L’utilisation de feux d’artifice avait été interdite par la préfecture du 17 décembre au 2 janvier. L’arrêté préfectoral soulignait un « risque d’accidents graves provoqués par l’utilisation inconsidérée de pétards et d’autres pièces d’artifices sur la voie publique (…) à l’occasion des fêtes de fin d’année. »



Lors du réveillon 2021, un homme de 25 ans était mort après l’utilisation d’un mortier d’artifice à Boofzheim dans le Bas-Rhin. Comme à La Réunion, l’usage de feux d’artifice est très apprécié dans l’Est de la France. C’est pourquoi les préfets prennent des arrêtés empêchant leur utilisation depuis plusieurs années à la période des fêtes.



Gaëtan Dumuids