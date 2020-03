"Mettons à profit cette période de confinement pour repenser notre mode de vie"

Communiqué du kolektif RER [Rassemblement des Ecologistes Réunionnais] sur l’épidémie de Coronavirus et l’urgence écologique



“ Chères Réunionnaises, Chers Réunionnais,



- C’est l’urgence sanitaire : Coronavirus aujourd’hui, hier SRAS ou Chikungunya, et demain ?



- C’est l’urgence sociale : événements du Chaudron, Vie chère, Gilets jaunes et demain ? - C’est l’urgence climatique : incendies, inondations, cyclones extrêmes, effondrement de la biodiversité et demain ?



L’urgence écologique nous impose de changer de vision, de pratiques, de façon de consommer : la politique des petits pas ne suffit plus !



Chacun chez soi, soyons unis pour porter cette voix du changement radical, de la transformation écologique vers un modèle 100 % DURABLE :



- 100 % Énergies Renouvelables : c’est une baisse de 3/4 des émissions de gaz à effet de serre ;



- 100 % Lokal & BIO : c’est une baisse de 80 % des produits chimiques cancérigènes ; - 100 % Économie Circulaire : c’est diviser par 3 la production de déchets enfouis ou incinérés.



Avec, à la clé, une alimentation saine & de qualité, une énergie propre & pas chère, des milliers, des dizaines de milliers d’emplois durables mais surtout le pouvoir de vivre dignement et de prendre en main son destin.



Alors, mettons à profit cette période de confinement pour repenser notre mode de vie et ne laissons pas les autres décider à notre place à La Réunion : ENSEMBLE CHANGEONS DE MODÈLE ! ”