La grande Une Metro express à Maurice : Et c'est parti ! Deux mois après son lancement officiel en grande pompe, la mise en opération du Metro Express démarre ce dimanche 22 décembre sur la ligne Rose-Hill/Port-Louis.





Environ 19 000 Mauriciens bénéficieront du service gratuit à bord du métro ce dimanche.



Le Metro Express sera opérationnel sur la ligne Rose-Hill/Port-Louis de 7 h à 19 heures tous les jours et le public pourra voyager gratuitement jusqu'au 5 janvier 2019.



Lire l'intégralité de l'article en cliquant... Ce dimanche 22 décembre, le premier train "Mauricio" a démarré à 11 heures, 63 ans après le trajet effectué par le dernier train à Maurice.Le Metro Express sera opérationnel sur la ligne Rose-Hill/Port-Louis de 7 h à 19 heures tous les jours et le public pourra voyager gratuitement jusqu'au 5 janvier 2019. E. Moris Lu 3045 fois