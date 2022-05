Rubrique sponsorisée Métis Pillant, jeune karatéka, réalise le doublé kata et combat

Par Ville de Saint-Paul - Publié le Mardi 31 Mai 2022 à 09:35

Lors de la Coupe de France combats des Benjamins qui s’est déroulée le 21 et 22 mai dernier à Villebon, Métis PILLANT réalise le doublé en remportant le titre en combat dans les catégories des -55kg. Licencié du club KC Léo de Saint-Gilles-les-Hauts, ce jeune karatéka a réalisé un excellent parcours sans concéder de point : 1er tout (8-0), 2T(10-0) , 3T (6-0) , 4T (8-0) et la finale (8-0). Le 24 avril dernier, Métis PILLANT seulement âgé de 11 ans, a décroché la première place de la compétition, lors de la Coupe de France en Kata. Saint-Paul, terre de talents félicite ce jeune champion !